Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, aort damarında oluşan balonlaşmayı damar içinden girilerek tedavi etmeye amaçlayan bir yöntem olan EVAR (Endovasküler Aort Anevrizma Onarımı) işlemi uygulandığı duyuruldu. Hacıosmanoğlu, başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edildi.

Futbol Federasyonu, karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

TFF'nin açıklamasında, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle 'stent greft' uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen 'stent greft'te revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

EVAR NEDİR?

Endovasküler Aort Anevrizma Onarımı, karın bölgesindeki abdominal aort anevrizmalarının tedavisinde uygulanan kapalı cerrahi yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, anevrizmanın bulunduğu bölgeye yerleştirilen özel bir stent greft ile anevrizmanın ilerlemesi durdurulur. EVAR işleminde, doğrudan anevrizma üzerinde çalışıldığı için aortun kendisi korunur ve anevrizmanın genişleyip yırtılma riski büyük ölçüde azaltılır.

