TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde 6'da 6 yaptı. Çorum ekibi, geride kalan 31 haftada topladığı 59 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

TFF 2'nci Lig'i 2022-2023 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, 2023-2024 sezonunda Trendyol 1'inci Lig'i 5'inci sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1'inci Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10'uncu sırada kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-2026 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek, Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı kadro kuruldu. Ara transfer döneminde Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi. Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yenerek 6 galibiyet elde etti.

Uğur Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp, 5 gol yiyerek 18 puan toplayan Çorum ekibi, ligin 32'nci haftasında 22 Mart Pazar günü Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

