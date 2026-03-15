Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakada Erzurumspor konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 yendi ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 3 – 0 yenerek iç sahada 10, toplamda ise 19’uncu galibiyetini aldı ve puanını 66’ya yükseltti. İlk yarıda atılan 2, ikinci yarıda kaydedilen 1 golle maçı kazanan Mavi Beyazlı ekip, bir maç aradan sonra zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 3 – 0 yendi

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye (Dk. 85 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 85 Mura Cem Akpınar), Eren Tozlu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 75 Crociata), Benhur Keser (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 58 Fernando)

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ali Yıldız (Dk. 63 Baran Sarka) Cenk Doğan (Dk. 78 Seyit Gazanfer) Ersin Aydemir, Sharif Osman, Chaadaev (Dk. 70 Deniz Aksoy), Danjuma (Dk. 63 Ünal Durmuşhan), Prince (Dk. 70 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz

Goller: Dk. 30 Chaadaev (Kendi kalesine) Dk. 43 Rodriguez, Dk. 90+1 Crociata (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Hakan Çinemre, Dk. 88 Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)

Haberle İlgili Daha Fazlası