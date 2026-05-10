Orta Doğu’da gerilim devam ederken Washington-Tahran arasındaki diplomasi trafiğinde önemli bir gelişme yaşandı. İran’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD’nin son önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden Washington yönetimine ilettiği öne sürüldü.

İran basını, İran’ın ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine verdiği cevabı arabulucu Pakistan’a ilettiğini bildirdi. IRNA'ya konuşan bir kaynak, önerilen plana göre müzakerelerin mevcut aşamasının tamamen bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesine odaklandığını belirtti.

İran basını duyurdu! Trump'ın teklifine beklenen cevap geldi

BAKAN FİDAN ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD/İsrail-İran savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

TRUMP, İRAN'A ÖZGÜRLÜK PROJESİ ÜZERİNDEN GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın kendileri ile bir anlaşmaya varmaması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmeyi amaçlayan "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabileceklerini belirterek, "İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda ‘Özgürlük Projesi +' olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur" açıklamasında bulunmuştu.

