Fenerbahçe’de Ederson krizi büyüyor. Brezilyalı kalecinin ayrılık talebi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, oyuncunun satışına sıcak baktı. Yönetim, yaklaşık 20 milyon euroluk teklif beklentisini değerlendirirken, Ederson’un geleceğinin seçim sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un takımdan ayrılma isteği, sarı-lacivertli camiada ve spor kamuoyunda hareketliliğe neden oldu. Deneyimli kalecinin geleceğine dair belirsizlik sürerken, hem dış basındaki iddialar hem de kulüp içerisindeki yönetimsel tavır netleşmeye başladı.

BAŞKAN ADAYLARI ORTAK KARARA VARDI

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Ederson konusundaki tutumlarını belirledi. Sabah’ın haberine göre; her iki başkan adayı da Brezilyalı kalecinin ayrılık talebine olumlu yaklaşma ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme konusunda fikir birliğine vardı. Yönetim kanadında, oyuncunun kalma isteğinin düşük olması sebebiyle yolların ayrılması seçeneği üzerinde duruluyor.

BONSERVİS VE MENAJER DETAYLARI

Sözleşmesinde 25 milyon euro değerinde serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli file bekçisi için finansal detaylar da masaya geldi. Ederson'un menajeri, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe’ye getirilebilecek tekliflere dair bilgilendirmede bulundu.

Serbest Kalma Maddesi: 25 Milyon Euro

İletilen Teklif Beklentisi: 20 Milyon Euro

Menajer kanadından gelen bilgide, serbest kalma maddesinin bir miktar altında kalsa da kulübe yaklaşık 20 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifi sunulabileceği iletildi. Sarı-lacivertli yönetimin ve başkan adaylarının, kulüp kasasına girecek bu bedel üzerinden değerlendirmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

