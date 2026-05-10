Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona ererken, yeni Başbakan Peter Magyar’ın göreve başlaması başkent Budapeşte’de coşkuyla kutlandı. Sağlık Bakanı adayı Zsolt Hegedus’ün parlamento önündeki dansı ise törene damga vurdu.

Macaristan Parlamentosu’nda yapılan oylamanın ardından Peter Magyar resmen başbakanlık görevine başladı. Tisza Partisi lideri Magyar’ın yemin etmesiyle birlikte Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.

Macaristanda Magyar dönemi başladı! Yeni sağlık bakanının dansı törene damga vurdu

12 Nisan’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada Magyar, 199 milletvekilinden 140’ının desteğini alarak başbakan seçildi. Oylamada 54 milletvekili “hayır” oyu verirken, bir milletvekili çekimser kaldı.

HEGEDUS’UN DANSI TÖRENE DAMGA VURDU

Magyar’ın parlamentoda yemin ederek göreve başlaması başkent Budapeşte’de geniş katılımlı kutlamalara sahne oldu. Yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Zsolt Hegedus, parlamento binası önünde gerçekleştirdiği enerjik dans gösterisiyle törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Hegedus, daha önce Magyar tarafından sağlık bakanı adayı olarak açıklanmıştı. Yemin töreninin ardından düzenlenen halk buluşmasında da dans performansını tekrarlayan siyasetçi, sosyal medyada gündem oldu.

