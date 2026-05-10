Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı incelemede yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyondan fazla kişi mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kabahatler Kanunu kapsamında 100 bin ile 400 bin TL arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Yasadışı kumar ve bahisle topyekun mücadele hız kazandı. 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı.

Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde TC kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyon aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14.000'den fazla para yatırma hesabı ve 52.000'den fazla para çekme hesabı takibi alındı.

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasadışı bahis oynayan kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimlerde bulunuyor.

Tespit edilenler hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor.

