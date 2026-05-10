Bursaspor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kaldı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 mağlup etti ve ligde kaldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son ve 30. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yendi ve ligde kalmayı başardı.
Mersinspor, küme düşen ikinci takım oldu
RAKİPLERİ MAĞLUP OLDU
Ligde son haftaya düşme hattında giren Karşıyaka Basketbol, rakipleri Aliağa Petkimspor ile Mersinspor'un mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.
KARŞIYAKA'DA BÜYÜK SEVİNÇ
İzmir temsilcisi, muhtemel puan eşitliklerinde uygulanan averaj hesaplamaları sonucunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yoluna devam etti. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar sevinç yaşadı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 16, Charles Manning 24, Samet Geyik 1, Michal Sokolowski 11, Christian Bishop 8, Cameron Young 20, Justin Alston 2, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic, Eylem Eminoğlu, Ege Özçelik
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Bursaspor: Michael Smith 16, Landry Nnoko 4, Yavuz Gültekin 10, Vincent Earl King 4, Artur Konontsuk 3, Marcus Georges-Hunt 26, Brandon Childress 14, Yesukan Onar, Javin DeLaurier 5
Başantrenör: Roger Grimau Gragera