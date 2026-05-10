Yıllarca adı işkence iddialarıyla anıldı! Esad'ın kuzeni mahkemede '3 maymunu' oynadı
Suriye’de devrik rejimin en korkulan isimlerinden Atef Necib, Dera’da çocuklara ve halka yönelik işkence suçlamalarıyla Şam’da hakim karşısına çıktı. "İnsanlığa karşı suç" kapsamında görülen davada, Necib tüm suçlamaları reddedip suçu diğer birimlere atsa da mahkeme, yargılamanın hiçbir şekilde zamanaşımına uğramayacağını ve af kapsamına alınmayacağını kesin bir dille vurguladı.
Şam Adalet Sarayı, rejimin yıkılmasının ardından en kritik davalardan birine ev sahipliği yapıyor. 2011 yılında Dera’da fitili ateşlenen olayların baş sorumlusu olarak gösterilen, Beşşar Esad’ın kuzeni Atef Necib, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.
Kameraların canlı yayınladığı duruşmada Necib, demir parmaklıkların arkasından yöneltilen ağır suçlamaları dinledi.
2008-2011 yılları arasında Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapan Necib, keyfi infazlar, sistematik işkenceler ve Ömeri Camii baskını gibi insanlık dışı eylemleri yönetmekle suçlanıyor.
HİÇBİR ZAMAN AFTAN YARARLANMAYACAK
Mahkeme başkanı, dosyanın sadece yerel yasalarla sınırlı kalmayacağını, "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçlar" kategorisinde uluslararası hukuk normlarına göre karara bağlanacağını açıkladı.
ÜÇ MAYMUNU OYNADI
Bu durum, sanığın hiçbir şekilde aftan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Necib ise savunmasında adeta "üç maymunu" oynayarak, çocukların gözaltına alınmasından haberdar olmadığını ve ateş açma emirlerinin kendi birimiyle ilgisi bulunmadığını iddia etti. Necip , "Dera halkı nasıl öğrendiyse ben de öyle öğrendim" ifadesiyle kendisini savundu.
MAHKEME HAKLARINI ELİNDEN ALDI
Dava sadece Necib ile sınırlı değil, firari durumdaki Beşşar Esad ve kardeşi Mahir Esed de gıyabi sanıklar arasında.
Mahkeme heyeti, bu isimlerin medeni haklarının ellerinden alınmasına ve mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve uluslararası gözlemcilerin de yakından takip ettiği duruşma, tanıkların dinlenmesi için 19 Mayıs Salı gününe ertelendi. Mağdurlar ise yıllar sonra gelen bu adaletin tüm suçluları kapsayacağı günü bekliyor.