Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Şam'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Zelenskiy, başkentte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Kritik toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

ZELENSKIY'DEN ESAD SONRASI İLK ZİYARET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin Şam'a gelişi Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Ukrayna liderinin bölgeye ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN DA KATILDI

Zelenskiy ile Şara arasındaki görüşmeye Şam'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılım sağladı.

Anadolu Ajansı'na göre; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilen temaslarda, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024'te başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden işbirliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye'de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Fidan, Suriye'ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti.

