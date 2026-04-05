Haaretz, yayımladığı analizle Tel Aviv yönetimini sarsacak bir 'yalnızlaşma' itirafında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 'Bölge sorunlarını bölge ülkeleri çözmeli' vizyonunun Körfez başkentlerinde karşılık bulduğunu yazan gazete, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE gibi devlerin artık Washington’ın koruması yerine Ankara’nın bölgesel liderliğini ve savunma sanayii gücünü bir 'güvenlik kalkanı' olarak görmeye başladığını duyurdu.

İsrail’in en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi, İsrail-İran Savaşı'nın ardından Türkiye’nin merkez aktör haline geleceğini açıkladı.

Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü’nden Elad Giladi imzalı yayımlanan analizde, bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerinde köklü bir makas değişikliğine gittiği belirtilerek şunlar aktarıldı:

"İran Savaşı yeni bir bölgesel düzen getirecek: Daha az ABD, daha çok Türkiye. Bölge ülkeleri ABD’ye olan güvenlik bağımlılığını en aza indirme yollarını aramakta.

Türkiye bu düşüncenin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor. Savaşın yalnızca İsrail ile İran arasındaki caydırıcılık dengesiyle değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD'ye olan güvenlik bağımlılıklarını ihtiyatlı ve kademeli bir şekilde sonlandırarak, içeriden inşa edilen bir bölgesel düzenin imkanlarını aramaya başladığı an olarak hatırlanması muhtemeldir."

Körfezde Türkiye planı! Haaretz itiraf etti: Bölge ülkeleri ABDyi bıraktı, Ankaraya sığındı!

TÜRKİYE'NİN VİZYONU KÖRFEZ’DE KARŞILIK BULDU

Analizde, Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve BAE ile ilişkilerini stratejik bir boyuta taşımasının meyvelerini topladığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daha önce dile getirdiği "Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse dış güçler kendi çıkarlarını dayatır" yaklaşımının Riyad ve diğer Körfez başkentlerinde karşılık bulduğuna işaret edildi.

Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayisinin Körfez ülkeleri için ABD’ye alternatif bir "güvenlik çeşitlendirmesi" sunduğu vurgulanan haberde şu değerlendirme yapıldı:

"Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi, Körfez ülkeleri için ABD'ye alternatif bir güvenlik seçeneği sunuyor. Bölge ülkeleri artık ABD'yi tek garantör değil, sadece bir partner olarak konumlandırmak istiyor."

"İSRAİL DIŞARIDA KALABİLİR"

Körfez ülkelerinin misillemeler nedeniyle İran'a ilişkin İsrail ile benzer kaygılar taşıdığı öne sürülen yazıda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Körfez ülkeleri, misillemeler nedeniyle İran konusunda İsrail ile benzer güvenlik kaygılarını paylaşsa da, Tel Aviv ile siyasi olarak aynı blokta yan yana görünmekten titizlikle kaçınıyorlar. Bu mesafeli tutum, bölgede Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni bir yapının taşlarını döşerken, İsrail'in bu stratejik denklemin tamamen 'dışarıda kalmasına' neden olabilir. bBölge ülkeleri artık Washington’ın koruması yerine Ankara’nın bölgesel liderliğini ve savunma sanayii gücünü bir "güvenlik kalkanı" olarak görmeye başladı. İsrail oyunun dışına itiliyor."

