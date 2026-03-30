Reuters’ın geçtiği "Hürmüz Konsorsiyumu" iddiasını manşetine taşıyan İsrail basını, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu yeni blok karşısında Tel Aviv'im bölgede "yapayalnız" kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik saldırı planını askıya alarak müzakere masasına dönme kararının Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın kararlı arabuluculuk hamleleri sayesinde alındığını yazan İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post, yeni bir düzenin kurulduğunu duyurdu.

İsrail basını, Ankara’nın oyun kurucu rolü hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın ABD ile İran arasında üstlendiği arabuluculuk rolü, İsrail’in bölgesel etkisi üzerinde ağır sonuçları olacak yeni bir ittifakın habercisi. Bu ülkeler, hem İran’ı hem de İsrail’i bölgesel kaosun aktörleri olarak gören bir düşünce akımını güçlendirdi. Ankara’nın savunma sanayii gücü ve diplomatik dehasıyla öncülük ettiği 500 milyonluk ittifak, Tel Aviv imajının sonu olabilir"

İsrail basını en büyük korkularını duyurdu: Türkiye öncülüğünde 500 milyonluk blok kuruldu, Ankara modeli geliyor

"MÜSLÜMAN ÜLKELER İPİ GÖĞÜSLEDİ"

Türkiye’nin liderliğindeki bloğun sahip olduğu devasa potansiyel, İsrail için bir "kabus senaryosu" olarak görülmeye başlandı. Pakistan’ın nükleer gücü, Suudi Arabistan’ın enerji rezervleri ve Mısır’ın Süveyş kontrolü ile Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünün birleştiğine değinen gazete şu tespiti yaptı:

"Bu yeni blok, yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusu temsil ediyor. Gelişmiş savunma sanayisiyle bir NATO üyesi olan Türkiye, bu ittifakın en stratejik parçası. İsrail, bölgedeki artan izolasyonundan ve Türkiye’nin güçlenen konumundan ciddi şekilde endişe duymalıdır.

Bu ittifakın kökeni, 7 Ekim'den kısa bir süre sonra, Gazze'deki savaşa ilişkin ortak bir Arap-İslam pozisyonu oluşturmak amacıyla Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen 22 Arap devleti ve 57 İslam ülkesinin katıldığı zirveye dayanıyor. Zirvenin sonuçlarından biri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Nijerya ve Filistinlilerden oluşan ve Gazze için ateşkes ve insani yardımı teşvik etmek üzere büyük güçlerle teması sürdürmekle görevli bir “sekizli” heyetin kurulmasıydı. Nijerya ve Filistinliler kısa süre sonra çekildi ve yerlerine Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri geçti."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "TÜRKİYE" MODELİ: SÜVEYŞ TARZI YÖNETİM

Reuters’ın gündeme getirdiği iddiaya göre Hürmüz Boğazı’ndaki krizi çözmek için masaya yatırılan "Yönetim Konsorsiyumu" planında Türkiye kilit rol üstleniyor.

Pakistan’daki zirvede görüşülen plana göre, Hürmüz geçişlerinde Süveyş Kanalı tarzı bir ücretlendirme ve denetim yapısı kurulması hedefleniyor.

İsrail basını, söz konusu planın İsrail’in "bölgesel hakimiyet" hayallerine indirilen bir darbe olduğunu belirterek şuna değindi:

"İran’ın zayıflaması sonucunda Türkiye’nin bölgedeki konumu daha da güçleniyor. Mısır’ın azalan ağırlığı ve Suudi Arabistan’ın ölçülü tepkileri göz önüne alındığında, Türkiye bölgesel Müslüman liderlik için başlıca adaydır. İsrail, Türkiye’nin gözünde bir engel olarak algılanmaktadır."

ATİNA VE TEL AVİV HATTINDA "HAREKET ALANI" DARALIYOR

Öte yandan Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hukuki argümanların, bu yeni ittifakla birlikte "sarsılmaz" bir noktaya ulaşacağı ileri sürüldü. İsrail'in korkularını tek tek sıralayan yazar Elie Podeh şunu dedi:

"İsrail bu ittifaktan endişe duyuyor. Asıl korku, İsrail’in bölgedeki artan izolasyonudur. Gazze savaşından sağ çıkmış barış ve normalleşme anlaşmalarına yönelik acil bir tehlike görünmese de, İsrail’in bölge ülkeleriyle –özellikle Mısır ve Ürdün ile – ilişkilerindeki bozulma, savaşın ardından bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile normalleşmenin ilerleme ihtimalini de etkileyecek. Türkiye’nin bölgedeki konumu güçlenecek. Suudi Arabistan’ın İran saldırılarına karşı gösterdiği ölçülü askeri tepki ve Mısır’ın yıllar içinde azalan bölgesel ağırlığı göz önüne alındığında, Türkiye bölgenin en büyük lider ülkesi olması an meselesi."

