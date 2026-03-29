İran’ın İsrail derinliklerine yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısında stratejik bir kimya fabrikası hedef alındı. İsrail merkezli Kanal 14, saldırı sonrası tesiste meydana gelen hasarın "tehlikeli madde sızıntısına" yol açtığını duyurdu. Be’er Sheva bölgesinde sirenler çalarken, halka sızıntı tehlikesi nedeniyle sığınaklarda kalma talimatı verildi.

İran 86. dalga operasyonunda, İsrail ordusu ve ekonomisi için kritik öneme sahip Neot Hovav sanayi bölgesini vurdu.

Tahran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak doğrudan kimyasal depolama birimlerini vurması sonucu bölgede devasa patlamalar yaşandı.

İsrailli yetkililer, isabet alan fabrikadaki tarım ilacı ve kimyasal depolama birimlerinde ağır hasar oluştuğunu ve "tehlikeli madde sızıntısı" yaşandığını doğruladı.

Be’er Sheva ve çevresindeki yerleşim birimlerinde halka "sığınaklara girin ve pencereleri mühürleyin" talimatı verildi.

İran füzeleri İsrail'in kimya deposunu havaya uçurdu! "Zehirli bulut" Tel Aviv'e doğru ilerliyor!

"PESTİSİT SIZINTISI VAR"

İsrail İtfaiye Servisi Güney Bölge Başkan Yardımcısı Itzik Levy, saldırının ardından yaptığı açıklamada isabet alan depolarda yüksek miktarda pestisit (tarım ilacı) ve zehirli kimyasal bulunduğunu, ekiplerin sızıntıyı mühürlemek için maskelerle müdahale ettiğini ancak rüzgarın tehlikeyi çevre şehirlere taşıdığını iletti.

Fabrika ve çevresindeki tesisler apar topar tahliye edildi.

BE’ER SHEVA’DA HAYAT DURDU: "İÇERİDE KALIN!"

Sızıntının yol açabileceği ölümcül etkiler nedeniyle ordu ve sivil savunma ekipleri Be’er Sheva sakinlerine yönelik katı direktifler yayınladı. Yetkililer, kimyasal bulutun dağılma ihtimaline karşı halkın pencereleri kapatmasını, havalandırmaları durdurmasını ve ikinci bir emre kadar kesinlikle dışarı çıkmamasını istedi.

Bölgeye giriş çıkışlar askeri kordonla kapatılırken, halkın enkaza yaklaşması tamamen yasaklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası