İsrail-İran-ABD savaşı 30. gününde Tahran'dan 'şartlı barış' çıkışı geldi. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, sürdürülebilir bir barışa hazır olduklarını ancak ABD’nin samimiyetine karşı 'iyimser' olmadıklarını iletti.

Al Jazeera yayınında konuşan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD’nin adımlarına karşı "iyimser" olmadıklarını ancak sürdürülebilir bir barışa hazır olduklarını duyurdu.

"NİHAİ KARAR DİNİ LİDERİN"

ABD ile yürütülen dolaylı temaslara dair temkinli bir dil kullanan sözcü, "ABD'nin adımlarına karşı iyimser değiliz, ancak savaşın devam etmesini de istemiyoruz. Milli çıkarlarımız doğrultusunda sürdürülebilir bir barışa doğru ilerlemeye hazırız. Her türlü nihai kararı İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından verilecek " dedi.

İRAN'IN ATEŞKES İÇİN HANGİ ŞARTLARI TALEP ETTİ?

Muhacerani, barış görüşmeleri için Tahran’ın "olmazsa olmazlarını" sıraladı.

İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını açıklayan sözcü, saldırılarda hayatını kaybeden sivil ve görevliler ile tahrip edilen bölgeler için tazminat talep etmelerinin en doğal hakları olduğunu ileri sürdü.

Muhacerani, "Ekonomik baskıların sona ermesi ve yaptırımların kaldırılması artık bir seçenek değil, barış için bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"İNİSİYATİF BİZİM ELİMİZDE, DARBE İNDİRDİK"

Diplomatik mesajların yanı sıra askeri sahaya dair de "hodri meydan" diyen Muhacerani, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşta üstün konumda olduğunu ileri sürdü:

"Savaşın başından bu yana ABD'ye ağır darbeler indirdik. İnisiyatif ve hamle gücü tamamen bizim elimizde"

