ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği beş günlük süreyi 10 gün daha uzattı. Trump, İran'ın talebi üzerine 6 Nisan'a kadar enerji tesislerine saldırmayacağını açıkladı. Savaşın sona ermesi için Türkiye, Pakistan ve Mısır; tarafl arı bir araya getirmeye çalışırken, Washington'dan da ateşkesin olabileceğine dair açıklamalar geliyor. ABD basınının "Trump, yakınındaki yetkililere savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söyledi" diye haber yapması Tel Aviv yönetimini korkuttu. İsrailli yetkililer, ABD-İran anlaşmasının pek muhtemel olmadığını düşünse de Trump'ın geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor. The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili "ABD yönetimi 28-29 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalışıyor" diye yazdı. Kanal 12 televizyonu ise Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü.

NETANYAHU'DAN VUR TALİMATI

Ateşkesin konuşulması bile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu panikletti. New York Times’ın İsrail'den iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu, önümüzdeki 48 saat içinde İran'a saldırıların artırılması talimatını verdi. Netanyahu, İran'ın silah sanayisinin kalbine yoğun saldırı düzenlenmesi ve mümkün olduğunca büyük kısmının imha edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini istedi.

SUİKAST LİSTESİ GÜNCELLENDİ

İsrail'in, İranlı yetkililere yönelik suikastları devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldürüldüğü açıklanırken Wall Street Journal'in Amerikan üst düzey yetkililere dayanarak verdiği haberde "Washington-Tel Aviv hattında İranlı yetkililerin isimlerinin bulunduğu ortak bir suikast listesi var. Başkan Trump'ın belirlediği beş günlük süre sebebiyle İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bu listeden çıkarıldı" denildi. Pakistanlı bir yetkili ise Reuters'a yaptığı açıklamada "Pakistan ve ABD'nin talebi üzerine İsrail ordusu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı Kalibaf'a saldırı gerçekleştirmedi" ifadelerini kullandı.

SIĞINAKLARDAN ÇIKAMIYORLAR

Öte yandan İran'ın misillemede bulunmasının ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı. Kudüs ve çevresinde önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından gökyüzünden şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in Kfar Kasm şehrinde büyük hasar meydana gelirken beş kişinin, Hayfa'da da bir kişinin yaralandığı bildirildi. İran, yapılan iki misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'i yeniden füzelerle hedef aldı. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi. İran saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellenememesi sebebiyle sığınaklardan çıkamayan İsrailliler, tepki gösterdi.

