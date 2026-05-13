Nevşehir’de yeni aldıkları ATV motorunu inceleyen iki kardeşin heyecanı kısa sürede kabusa döndü. Çeki halatının aniden çalışmasıyla gençlerden birinin eli vincin arasına sıkışırken, yaralı kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Emek Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İki kardeş yeni aldıkları ATV motorunu site otoparkından çıkararak incelemeye başladı.

Hevesleri kursağında kaldı! Kardeşlerden biri motoru incelerken elini kaptırdı

Kardeşlerden biri ATV’nin üzerine otururken, diğer kardeş ise aracın ön kısmında bulunan çeki halatını kontrol etmeye başladı. Bu sırada ATV üzerinde bulunan kardeşin bir anda çeki halatını çalıştırması sonucu, diğer kardeşin eli vincin arasına sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin elini sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

