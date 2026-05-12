Ford'un yaptığı yeni bir patent başvurusu park halindeki savunmasız aracınızı korumayı hedefliyor. Araç park halindeyken tehlikeyi algılayabiliyor ve çarpışmalardan otonom olarak kaçabiliyor.

Ne kadar dikkatli araç kullanırsanız kullanın, araç park halindeyken başına gelenleri kontrol edemezsiniz. Ford tam da bu nokta da devreye giren bir patent başvurusu yaptı.

ABD Patent ve Marka Ofisi’nde yayınlanan patentte, park halindeki bir aracın çevresini sürekli olarak sensörlerle taraması anlatılıyor. Sistem, yaklaşan başka bir araç, kontrolünü kaybetmiş bir otomobil, alışveriş arabası veya farklı bir cismin çarpma riski oluşturduğunu algıladığında devreye giriyor.

Patentte yer alan bilgilere göre araç ilk aşamada farlarını yakarak veya korna çalarak uyarı yapıyor. Eğer tehlike devam ederse ve çevrede yeterli alan bulunuyorsa, otomobil tamamen otonom şekilde hareket ederek kendini güvenli bir noktaya taşıyabilecek. Böylece park sırasında yaşanan küçük çaplı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ford’un bu sistemi geliştirmek için hali hazırda kullanılan radar, kamera ve çevre algılama teknolojilerinden yararlanacağı belirtiliyor. Özellikle markanın BlueCruise yarı otonom sürüş sisteminde kullanılan sensör altyapısının bu patentte önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor.

GÜVENLİK ANLAMINDA SORU İŞARETLERİ VAR

Ancak teknolojinin uygulanabilirliği konusunda bazı soru işaretleri de bulunuyor. Çünkü sürücüsüz bir aracın park alanında kendi kendine hareket etmesi; güvenlik, yasal sorumluluk ve trafik kuralları açısından yeni tartışmalar doğurabilir. Özellikle dar otoparklarda aracın kaçacak alan bulup bulamayacağı veya başka bir araca zarar verip vermeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Otomotiv dünyasında patent başvurularının her zaman seri üretime dönüşmediği de biliniyor. Birçok marka gelecekte kullanabileceği teknolojileri koruma altına almak için benzer patentler alıyor. Bu nedenle Ford’un “kaçabilen otomobil” teknolojisinin yakın zamanda üretim araçlarında yer alıp almayacağı henüz net değil.

