ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Kongre’de savunma harcamalarını denetleyen komitelerde 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi ve İran savaşına ilişkin gelişmeler hakkında ifade verdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato’da yapılan oturumlarda Hegseth, Pentagon’un bütçe teklifini savunarak bunun 'tarihi ve mali açıdan sorumlu bir plan' olduğunu belirtti. Hegseth, mevcut askeri stratejinin ABD’nin savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

"İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEYE FAZLASIYLA SAHİBİZ"

Oturumda İran ile ilgili ateşkes sürecine dair sorular da gündeme geldi. Hegseth, ateşkesin genel olarak 'ateşin kesilmesi' anlamına geldiğini ve müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Savunma stoklarına ilişkin eleştirileri reddeden Hegseth, "İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz" ifadelerini kullanarak endişelerin gereksiz olduğunu savundu.

SAVAŞIN MALİYETİ 29 MİLYAR DOLAR

Oturumda, Pentagon’da bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst, İran savaşının toplam maliyetinin 29 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Hurst, önceki açıklamasında bu rakamın 25 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Artışın nedenleri arasında ekipman onarımları ve operasyon giderleri gösterildi.

Senato’daki görüşmelerde ise İran’a ait uçakların bazı bölgelerde konuşlandığına dair iddialar tartışmalara neden oldu. Bazı senatörler arabuluculuk sürecinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

OTURUMDA SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

Demokrat Senatör Chris Coons, Trump yönetimini dış politika ve savunma öncelikleri konusunda 'dikkati dağılmış' olmakla eleştirirken, oturum sırasında savaş karşıtı bir protesto da yaşandı. Protestocu, artan savunma harcamalarının savaş politikalarına destek anlamına geldiğini savunarak salondan çıkarıldı.

