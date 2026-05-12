Konya’da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla bir caminin kullanılmayan tuvaletinde yakalandı. Şahsın yaklaşık 2 aydır burada saklandığı ortaya çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şahsın Bosna Hersek Mahallesi’ndeki bir caminin kullanılmayan tuvaletinde saklanabileceği değerlendirildi.

Konyada şaşkına çeviren yakalama! Tam 2 ay boyunca tuvalette yaşamış

2 AY TUVALETTE SAKLANMIŞ

Bölgeyi takibe alan ekipler, tuvalete girip uzun süre çıkmayan bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen baskında Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yaklaşık 2 aydır cami tuvaletinde saklandığı belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

