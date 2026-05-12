Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen dev operasyonda, sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları ve 102 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 74 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 29 ilde, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre zanlıların 'arabamgelsin.org', 'worldautocar.com' ve 'avsaracfilosu.com' gibi sahte araç kiralama siteleri kurarak internet üzerinden ilan verdikleri belirlendi. Bu ilanlara ulaşan vatandaşların, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen hatlar üzerinden sözde çağrı merkeziyle iletişime geçirildiği ortaya çıkarıldı.

102 MİLYON TL'Yİ AŞKIN HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, mağdurlardan kapora ve araç bedeli adı altında para talep ettiği, elde edilen paraların ise farklı banka hesapları üzerinden aktarılıp izinin kaybettirildiği tespit edildi. Bu yöntemle toplamda 102 milyon 537 bin 610 liralık haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

74 KİŞİ YAKALANDI

Şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 29 ilde baskınlar yapıldı. Operasyonda 74 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2’sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

