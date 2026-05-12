Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın hava yağmurlu mu sorgulanırken iç ve kuzey kesimlerde gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken birçok şehir için kuvvetli rüzgar ve ani yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul, Ankara ve Bursa’da aralıklarla sağanak yağış beklenirken, İzmir ve Antalya’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, yarın hava yağmurlu mu? İşte, 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs Çarşamba günü için yayımladığı tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar beklenirken bazı şehirlerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

13 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 23 derece

14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 19 derece

15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, 10 / 20 derece

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 22 derece

17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 17 / 24 derece

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

13 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, 11 / 23 derece

14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 18 derece

15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 10 / 17 derece

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 7 / 20 derece

17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 9 / 22 derece

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

13 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 15 / 29 derece

14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 23 derece

15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 25 derece

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 28 derece

17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 29 derece

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

13 MAYIS ANTALYA HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 16 / 24 derece

14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 18 / 22 derece

15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 25 derece

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 16 / 27 derece

17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, 18 / 24 derece

Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)

13 MAYIS BURSA HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 27 derece

14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 20 derece

15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 9 / 22 derece

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 10 / 26 derece

17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 29 derece

Haberle İlgili Daha Fazlası