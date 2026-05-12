Yarın hava yağmurlu mu? 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın hava yağmurlu mu sorgulanırken iç ve kuzey kesimlerde gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken birçok şehir için kuvvetli rüzgar ve ani yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul, Ankara ve Bursa’da aralıklarla sağanak yağış beklenirken, İzmir ve Antalya’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, yarın hava yağmurlu mu? İşte, 13 Mayıs hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa)
YARIN HAVA YAĞMURLU MU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs Çarşamba günü için yayımladığı tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar beklenirken bazı şehirlerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.
13 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 23 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 19 derece
15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, 10 / 20 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 22 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 17 / 24 derece
13 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, 11 / 23 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 18 derece
15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 10 / 17 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 7 / 20 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 9 / 22 derece
13 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 15 / 29 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 23 derece
15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 25 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 28 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 29 derece
13 MAYIS ANTALYA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 16 / 24 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 18 / 22 derece
15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 25 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 16 / 27 derece
17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, 18 / 24 derece
13 MAYIS BURSA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 27 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 20 derece
15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 9 / 22 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 10 / 26 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 29 derece