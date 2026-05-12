Teknik Direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde konuk ettiği Al Hilal ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında lider Al Nassr, ikinci sıradaki Al Hilal'i ağırladı.

KUTLAMALAR 90+8'DE İPTAL

Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan Al Nassr, 11. lig şampiyonluğunu kazanma şansını kaçırdı. Al Nassr'ın golünü 37. dakikada Mohamed Simakan kaydetti. Al Hilal ise 90+8'de Bento Matheus Krepski'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

AL HİLAL'İN 1 MAÇI EKSİK

Bu skorla ligde puanını 83 yapan Al Nassr, son haftaya bir maç eskiğin bulunan en yakın takipçisi Al Hilal'in 5 puan önünde lider girdi. Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında karşılaşacağı Damak FC'yi mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

