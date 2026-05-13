Türkiye Gazetesi
T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 13.05.2026
İLAN

İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN
DOSYA NO: 2026/140 Esas
KARAR NO: 2026/166
Mahkememizin 07/04/2026 tarihli beraat kararı Ahmad ve Fatima oğlu Mısır 1973 d.lu. Müşteki HANY AHMED ABDELHAMID AHMED ELSHEIKH tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli gazeteden birinde ve mahalli internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infazvetutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.05.2026

#ilangovtr Basın No: ILN02466634