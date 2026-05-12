Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor. Süper Lig'de tüm kulüplerin şikayetçi olduğu hakem hatalarını değerlendiren Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmasına noktayı koydu. Hacıosmanoğlu, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyunu kuralını da canlı yayında açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde "Spor Masası" programına konuk oldu. Hacıomanoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

HAKEM HATALARI

"Hakemler futbolu en sıcak karnı. Varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, koltuktan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli. Kendileri 100 tane hata yapıyorlar, hakem kardeşimiz sahada 2 hata yapınca taraftarın desteğini arkasına almak için faturayı hakeme kes, günü kurtar. Futbolcular da 'Nasıl olsa başkan, faturayı hakemlere kesiyor' diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk. Avrupa'nın 5 büyük liginde hatalarda en sondayız.

Yayın geliri az, biz baltalıyoruz. İngiltere'de yayın geliri 6,5 milyar pound, düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'de olan hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi durumdayız. Bahis soruşturması yaptık, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Bu sadece TFF'nin sorunu değil, herkesin yardımcı olması lazım. İngiltere'de maçlardan sonra 5-10 dakika yorum yapıyorlar. Bizde hakem yorumu saatlerce sürüyor. Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi sicillerini ekrana koysunlar. Onlar içinde talimatla 5-0, 6-0, 7-0 maç bitirenler var. Taviz vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz."

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM OLMAMASI

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı; 'Benzin vardı da biz mi içtik?' diye. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da nahoş olmayan olaydan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Bu bizim yönetim süremizin sporunu değil. Avrupa bölgesinden 12 hakem gitti. Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakem de Dünya Kupası'nda yok. 'Turnuvada neden Türk hakem yok?' sorusunun faturasını kimse bana kesemez. Ligin kaderini hakemler, belirlemedi, eskiden belirliyordu."

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

"Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki?"

YABANCI OYUNCU KURALI

"Yabancı kuralında seneye değişiklik yok. 14 yabancıda genç oyuncu sayısı 2'ydi, 4'e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha nitelikli hale getirmek lazım. Çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? Bu kriterlere çalışıyoruz, hayata geçireceğiz."

ÇİFT SÖZLEŞME, "ASGARİ ÜCRETLİ FUTBOLCU" İDDİASI

"Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu, futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA, hem de FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var."

BAHİS SORUŞTURMASI

"Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Yıllarca bunun mücadelesini verdim. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuz. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olabilir. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye-Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. İki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. 'Kontrol edelim' dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden verileri alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Bu konuyu TFF'de 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten bir gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek."

