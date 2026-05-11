Türkiye Dünya Kupası’nda sürprize hazır: Simülasyonda üst sırada!
2026 Dünya Kupası öncesi yapılan simülasyon sonuçları Türkiye için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 48 takımlı yeni formatta mücadele edecek A Millî Takım, gruptan çıkma ihtimalinde üst sıralarda yer aldı. Analizler, Türkiye’nin sürpriz yapabilecek ekipler arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.
- Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na 2002'den sonra ilk kez katılıyor.
- New York Times tarafından yapılan simülasyonlara göre, D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali %80 olarak hesaplandı.
- Simülasyonlarda Brezilya (%99), Almanya (%97), Fransa (%97), Arjantin (%98) ve İngiltere (%97) gibi takımlar favoriler arasında gösterildi.
- Türkiye'nin grup maçları; 13 Haziran'da Avustralya ile, 19 Haziran'da Paraguay ile ve 26 Haziran'da ABD ile olacak şekilde planlandı.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken turnuvaya dair yapılan simülasyon çalışmaları dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkacak.
Türkiye, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti alırken, New York Times (NYT) tarafından yapılan geniş kapsamlı analizde grup aşaması için yüzlerce simülasyon gerçekleştirildi. Bahis ve tahmin verilerinin de dahil edildiği çalışmada, takımların gruptan çıkma olasılıkları da hesaplandı.
D Grubu’nda yer alan Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Simülasyonlara göre ABD %86, Türkiye %80, Paraguay %68 ve Avustralya %39 oranla gruptan çıkma ihtimali bulunan takımlar arasında yer aldı. Bu tablo, Türkiye’nin gruptan çıkma şansının oldukça güçlü olduğunu ortaya koyarken, özellikle ABD ile oynanacak karşılaşmanın grup liderliği açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.
Turnuvanın diğer gruplarında ise güçlü favoriler öne çıktı. C Grubu’nda Brezilya yüzde 99’luk oranla en büyük favorilerden biri olurken, Fas da yüksek çıkma ihtimaliyle dikkat çekti. E Grubu’nda Almanya, F Grubu’nda Hollanda, H Grubu’nda İspanya, I Grubu’nda Fransa, J Grubu’nda Arjantin ve L Grubu’nda İngiltere yüksek oranlarla üst tura en yakın ekipler olarak öne çıktı.
A Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Meksika
|89%
|Çek Cumhuriyeti
|75%
|Güney Kore
|69%
|Güney Afrika
|39%
B Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|İsviçre
|92%
|Kanada
|82%
|Bosna-Hersek
|75%
|Katar
|24%
C Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Brezilya
|99%
|Fas
|85%
|İskoçya
|65%
|Haiti
|15%
D Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|ABD
|86%
|Türkiye
|80%
|Paraguay
|68%
|Avustralya
|39%
E Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Almanya
|97%
|Ekvador
|83%
|Fildişi Sahili
|74%
|Curaçao
|15%
F Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Hollanda
|91%
|Japonya
|78%
|İsveç
|65%
|Tunus
|37%
G Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Belçika
|96%
|Mısır
|74%
|İran
|65%
|Yeni Zelanda
|31%
H Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|İspanya
|99%
|Uruguay
|84%
|Suudi Arabistan
|50%
|Yeşil Burun Adaları
|24%
I Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Fransa
|97%
|Norveç
|85%
|Senegal
|64%
|Irak
|21%
J Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Arjantin
|98%
|Avusturya
|80%
|Cezayir
|66%
|Ürdün
|22%
K Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|Portekiz
|96%
|Kolombiya
|87%
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|46%
|Özbekistan
|31%
L Grubu
|Takım
|Gruptan çıkma olasılığı
|İngiltere
|97%
|Hırvatistan
|78%
|Gana
|56%
|Panama
|32%
DÜNYA KUPASINDA TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI NE ZAMAN
A Milli Takım’ın grup aşamasındaki fikstürü de netleşti. Türkiye, ilk maçını 13 Haziran’da Avustralya ile oynayacak. 19 Haziran’da Paraguay karşısına çıkacak olan milliler, grup aşamasını 26 Haziran’da ABD maçıyla tamamlayacak. Özellikle son karşılaşma, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.