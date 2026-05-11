2026 Dünya Kupası öncesi yapılan simülasyon sonuçları Türkiye için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 48 takımlı yeni formatta mücadele edecek A Millî Takım, gruptan çıkma ihtimalinde üst sıralarda yer aldı. Analizler, Türkiye’nin sürpriz yapabilecek ekipler arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken turnuvaya dair yapılan simülasyon çalışmaları dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkacak.

Türkiye, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti alırken, New York Times (NYT) tarafından yapılan geniş kapsamlı analizde grup aşaması için yüzlerce simülasyon gerçekleştirildi. Bahis ve tahmin verilerinin de dahil edildiği çalışmada, takımların gruptan çıkma olasılıkları da hesaplandı.

D Grubu’nda yer alan Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Simülasyonlara göre ABD %86, Türkiye %80, Paraguay %68 ve Avustralya %39 oranla gruptan çıkma ihtimali bulunan takımlar arasında yer aldı. Bu tablo, Türkiye’nin gruptan çıkma şansının oldukça güçlü olduğunu ortaya koyarken, özellikle ABD ile oynanacak karşılaşmanın grup liderliği açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.

Turnuvanın diğer gruplarında ise güçlü favoriler öne çıktı. C Grubu’nda Brezilya yüzde 99’luk oranla en büyük favorilerden biri olurken, Fas da yüksek çıkma ihtimaliyle dikkat çekti. E Grubu’nda Almanya, F Grubu’nda Hollanda, H Grubu’nda İspanya, I Grubu’nda Fransa, J Grubu’nda Arjantin ve L Grubu’nda İngiltere yüksek oranlarla üst tura en yakın ekipler olarak öne çıktı.

A Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Meksika 89% Çek Cumhuriyeti 75% Güney Kore 69% Güney Afrika 39%

B Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı İsviçre 92% Kanada 82% Bosna-Hersek 75% Katar 24%

C Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Brezilya 99% Fas 85% İskoçya 65% Haiti 15%

D Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı ABD 86% Türkiye 80% Paraguay 68% Avustralya 39%

E Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Almanya 97% Ekvador 83% Fildişi Sahili 74% Curaçao 15%

F Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Hollanda 91% Japonya 78% İsveç 65% Tunus 37%

G Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Belçika 96% Mısır 74% İran 65% Yeni Zelanda 31%

H Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı İspanya 99% Uruguay 84% Suudi Arabistan 50% Yeşil Burun Adaları 24%

I Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Fransa 97% Norveç 85% Senegal 64% Irak 21%

J Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Arjantin 98% Avusturya 80% Cezayir 66% Ürdün 22%

K Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı Portekiz 96% Kolombiya 87% Demokratik Kongo Cumhuriyeti 46% Özbekistan 31%

L Grubu

Takım Gruptan çıkma olasılığı İngiltere 97% Hırvatistan 78% Gana 56% Panama 32%

DÜNYA KUPASINDA TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI NE ZAMAN

A Milli Takım’ın grup aşamasındaki fikstürü de netleşti. Türkiye, ilk maçını 13 Haziran’da Avustralya ile oynayacak. 19 Haziran’da Paraguay karşısına çıkacak olan milliler, grup aşamasını 26 Haziran’da ABD maçıyla tamamlayacak. Özellikle son karşılaşma, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

