TikTok'ta gördüğü her tavsiyeyi uygulayarak günde 10 farklı takviye alan Charlotte Foster, zayıflama sürecinde vitamin zehirlenmesi yaşayarak tanınmaz hale geldi. Genç kadının vücudu iltihaplı yaralarla dolarken, uzmanlar kontrolsüz takviye kullanımına karşı uyarılarda bulunuyor.

Galler’de yaşayan 36 yaşındaki öğretim görevlisi Charlotte Foster, fazla kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek amacıyla zayıflama iğnesi kullanmaya başladı. İlk iki ayda 12 kilo veren Foster, bu süreçte beslenmesini desteklemek için sosyal medyadaki "uzman" tavsiyelerine yöneldi. TikTok üzerinden içerik üreten fenomenlerin yönlendirmesiyle; multivitaminlerden B12’ye, kortizol desteğinden lif takviyelerine kadar günde yaklaşık 10 farklı vitamin desteği kullanmaya başladı.

"TİKTOK'TA GÖRDÜĞÜM HER ŞEYİ ALIYORDUM"

Yaklaşık 102 kilo ağırlığındayken zayıflama iğnesi kullanmaya başlayan Foster, kısa sürede kilo verdiğini ve özgüveninin arttığını anlattı. Süreçte TikTok’taki influencerların önerilerine kulak verdiğini belirten kadın, “Zayıflama iğnesi kullanıyorsanız şu takviyeleri almalısınız diyen birçok kişiyi takip ediyordum. Günde yaklaşık 10 farklı takviye kullanıyordum. TikTok’ta gördüğüm her şeyi alıyordum” şeklinde konuştu.

Mirror'a konuşan Foster, multivitaminler, B12, D3 ve çeşitli bağırsak sağlığı destekleri kullandığını, ancak bir süre sonra cildinde ciddi sorunlar ortaya çıktığını söyledi. İlk olarak kaşının altında küçük bir kuru leke oluştuğunu anlatan kadın, durumun kısa sürede kronik bir probleme dönüştüğünü belirtti.

ACI GERÇEK KAN TESTLERİNDE ÇIKTI

Kan testlerinde vitamin seviyelerinin aşırı yüksek çıktığını söyleyen Foster, “Bunların aşırı dozda alınabileceğini bilmiyordum. İnsan sosyal medyadan çok kolay etkilenebiliyor. Takviyelerin fazla kullanımı gerçekten ciddi sonuçlar doğurabiliyor” dedi.

Şiddetli ağrılar nedeniyle sosyal hayatından uzaklaştığını ifade eden Foster, “Cildim bazen şişiyor, yanıyor ve su topluyor. O kadar acıyor ki evden çıkamadığım zamanlar oluyor" diye konuştu.

Uzmanlar ise sosyal medya üzerinden yayılan denetimsiz sağlık tavsiyelerine karşı uyarıyor. Doktorlar, özellikle yağda çözünen vitaminlerin aşırı kullanımının toksik etki oluşturabileceğini ve bilinçsiz takviye kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Foster ise yaşadıklarından sonra insanların internet tavsiyeleri yerine mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini söylüyor.

