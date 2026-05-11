Galatasaray'ın, Ocak 2025'te Eyüpspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Ahmed Kutucu'ya yeni sezon öncesi veda edileceği konuşuluyor. Devre arasında da yolların ayrılacağı haberleri çıkmasına rağmen takımda kalan 26 yaşındaki oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

Eyüpspor'dan 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde yaklaşık 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı. Adı sık sık "ayrılacak oyuncular" arasında gösterilen oyuncunun, Shakhtar Donetsk'in gündeminde olduğu iddia edildi.

Ahmed Kutucu'nun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

ARDA TURAN ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR

Ukrayna basını, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde Ukrayna Premier Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşayan Shakhtar Donetsk'in, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. Genç çalıştırıcının, Shakhtar'a imza attığı dönemde de eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI: 17 MAÇ, 2 GOL

Ahmed Kutucu, bu sezon 9'u Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maça çıktı. Toplam 488 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

