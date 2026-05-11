Ukrayna'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, başarısını kutlayan Galatasaray'a cevap verdi. Genç çalıştırıcı da, Süper Lig'de 26'ncı şampiyonluğuna ulaşan eski takımını tebrik etti.

Ukrayna Premier Ligi’nin 27'nci haftasında Poltova ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Lviv’de oynanan mücadelede Arda Turan ve öğrencileri, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Donetsk’e galibiyeti getiren golleri 45+3’te Isaque Silva, 55 ve 61, Lassina, 67'nci dakikada ise Traore kaydetti. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Arda Tueran, Shakhtar Donetsk'teki ilk yılında şampiyonlupa ulaştı.

"ESKİ KAPTANIMIZI TEBRİK EDERİZ"

Karşılaşmanın ardından X paylaşımı ile Arda Turan'ı kutlayan Galatasaray, "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz” mesajıyla dikkat çekti.

"NİCE BAŞARILARA"

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdığı takımı ligde şampiyon yapan 39 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın paylaşımına cevaben, sarı kırmızı kap emojileriyle birlikte "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara” yorumunu yazdı.

Arda Turan'ın tweeti

