Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark attı ve şampiyon oldu.

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 27. haftasında oynanan maçta lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'ya konuk oldu.

SHAKHTAR 4 KÖŞE

Arena Lviv'de oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla kazanan Shakhtar, Ukrayna Premier Ligi'nde 16. şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque Severino Silva, 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

BİTİME 3 HAFTA KALA 16. KEZ ŞAMPİYON

Bu skorla ligde puanını 66'ya yükselten turuncu siyahlılar, bitime 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti. Poltava ise 12 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında sahasında Obolon Kiev'i ağırlayacak. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

