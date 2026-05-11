Son 25 yılın en yoğun yağışlarını alan Malatya’da Boztepe Recai Kutan Barajı'nda doluluk maksimum seviyeye ulaştı. Artan doluluk oranı özellikle kayısı üreticisini sevindirdi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı ile Yazıhan ilçesinde bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı'nda doluluk maksimum seviyeyi gördü. Doluluk oranının artmasının ardından baraj kapakları kontrollü şekilde açıldı.

Malatya’da 25 yıllık rekor! Barajlarda doluluk maksimuma ulaştı

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Aynı zamanda doluluk oranının arttığı barajlardan biri de Malatya ile Adıyaman arasında bulunan, bölgedeki tarımsal sulamada önemli rol oynayan Çat Barajı oldu.

“SEVİYELER ÇOK YÜKSEK”

Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da barajlardaki mevcut tablo çiftçileri sevindirdi.

Kayısı üreticisi ve tüccarı Cahit Zafer Leventoğlu, "Bu yıl barajların hemen hemen hepsini gezdim. Seviyeler çok yüksek, çok güzel. Burası Çat Barajı. Barajın suyu dağın altından yaklaşık 13 kilometrelik tünelle Gündüzbey'e ulaşıyor. Buradan Malatya Ovası, Kuyulu ve Çerkezovası başta olmak üzere geniş tarım alanlarına su veriliyor. Geçen yıllara göre doluluk seviyesi oldukça iyi" dedi.

“YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

Yağışlardan memnun olduklarını ifade eden üreticilerden Hüseyin Gülfırat ise “Bu yılki yağışlar yüzleri güldürdü. Derelerden gelen su göletin rengini değiştirmiş durumda. Geçen senelere göre doluluk oranı iyi görünüyor. Sulama konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

