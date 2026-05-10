Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Ernest Muçi'nin opsiyon kullanım süresi konusunda görüşme gerçekleştirdiği ve siyah beyazlıların kullanım hakkını 20 Mayıs'a kadar uzattığı belirtildi.

Arnavut orta saha Ernest Muçi, Beşiktaş karşısında attığı golle 7 maçlık suskunluğunu bozarken kulübün oyuncu üzerindeki satın alma opsiyonu süresinde sürpriz gelişme yaşandı.

Ligdeki 7 maçlık gol hasretini Beşiktaş maçında sona erdiren Muçi'nin, bonservisini elinde bulunduran siyah beyazlılara karşı kaydettiği golden sonra sevinç gösterisinde bulunmaması ise maçın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Bordo mavili formayla tüm kulvarlarda 14 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Muçi, eski takımına karşı bulduğu golle moral depolarken teknik heyetin de güvenini tazeledi.

OPSİYON TARİHİ UZATILDI

Trabzonspor yönetimi, Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili kritik bir idari hamle gerçekleştirdi. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.5 milyon avroluk satın alma opsiyonunun son günü normal şartlarda bugün doluyordu. Sabah'ın haberine göre; kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda opsiyon kullanım süresinin 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı öğrenildi. Karadeniz ekibi, uzatılan bu süre zarfında oyuncunun performansını ve maliyetini tekrar değerlendirerek nihai kararını Beşiktaş kulübüne bildirecek.

"MUÇİ'NİN OLMASINI İSTEME KONUSUNDA SORU İŞARETİ YOK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçının ardından Ernest Muçi'nin transfer durumu için şu açıklamayı yaptı:

"Muçi ile ilgili fikrimi kendisine ilettim. Muçi'nin olmasını isteme konusunda soru işareti yok. Zannediyorum ekonomik olarak sıkıntı olabilir. Peşin isteniyor diye biliyorum ama bizim istediğimiz yönde olabileceğini de düşünüyorum."

