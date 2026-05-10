Gaziantep’te film gibi rehine krizi! Taksiyi alıp polise ateş açtılar
Gaziantep’te silahlı iki şüpheli, taksi şoförünü rehin alarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine ateş açarak direnen şüpheliler, uzun süren kovalamaca sonrası yakalandı. Olay anları kameralara yansıdı.
- Semih Ç. (31) ve Gülbahar Y. (36) isimli şüpheliler, bir ticari taksi sürücüsünü silah zoruyla rehin aldı.
- Araban ilçesinden başlayan kovalamaca kent geneline yayıldı.
- Şüpheliler, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı.
- Polisin müdahalesi sonucu şüpheliler etkisiz hale getirildi.
- Rehin alınan taksi şoförü Ramazan Y. (58) parmağından hafif yaralandı.
- Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Gaziantep’te öğle saatlerinde yaşanan silahlı rehine olayı, şehirde büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu öne sürülen Gülbahar Y. (36), bir ticari taksi sürücüsünü silah zoruyla rehin alarak kaçmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araban ilçesinden başlayan kovalamaca, şüphelilerin dur ihtarına uymamasıyla kent geneline yayıldı.
POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR
Şüpheliler, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kent girişine kadar kaçışını sürdürdü. Burada polis ekipleriyle karşı karşıya gelen ikili, iddiaya göre pompalı tüfekle araç içerisinden polis ekiplerine ateş açtı.
Polisin kontrollü müdahalesi sonucu düzenlenen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Rehin alınan taksi şoförü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
OLAY ANLARI KAMERADA
Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araç içerisinden ateş açtığı, polis ekiplerinin karşılık verdiği ve vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı anlar yer aldı.