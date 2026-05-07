İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda örgütle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

11 GÖZALTI VAR

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

