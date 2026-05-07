İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesiyle haberleşen 11 kişi gözaltında
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda örgütle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri çalışma yürüttü.
- Terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüpheliler tespit edildi.
- Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- 11 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
11 GÖZALTI VAR
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
