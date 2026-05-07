Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan sanatçının ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’den gelen acı haber sanat camiasını hüzne boğdu. Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan ve Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan Cebeci, Bodrum’daki evinde ölü bulundu.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI EVİNE KOŞTU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olay, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan Hüseyin Cebeci’den haber alamayan yakınları, sanatçının yaşadığı eve gitti.

Eve giren yakınları, Cebeci’yi yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, ölümün kesin nedeninin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Cebeci’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

HÜSEYİN CEBECİ KİMDİR?

Hüseyin Cebeci, Türk müzik dünyasında özellikle perküsyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır. Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan Cebeci, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşarak uzun yıllar müzik çalışmalarında bulundu.

Sahne performansları ve ritim enstrümanlarındaki başarısıyla tanınan Cebeci, özellikle canlı konser organizasyonlarında ve orkestral çalışmalarda dikkat çekti. Müzik kariyeri boyunca birçok sanatçıyla çalışan

Hüseyin Cebeci, Türk müzik camiasında saygı duyulan isimler arasında yer aldı.

