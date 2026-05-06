G.Saray’ın joker oyuncusu Mario Lemina'nın sezon sonu mukavelesi bitiyor. Yönetim, Okan Buruk’un raporuna göre, oyuncunun kulüpteki geleceğine karar verecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılılar yeni sezon kadro planlamasına geçti. Sözleşmesi bitecek futbolculardan Mauro İcardi ile yollar ayrılıyor. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira için de gelen teklifler değerlendirilecek. Keza Barış Alper için de hem gelecek teklif hem de kariyeri açısından teklifi yapacak kulüp önemli. Peki Mario Lemina’da durum ne? Burada ince bir ayrıntı söz konusu. Daha doğrusu yanlış bilinen bir durum var.

Galatasaraylı oyuncular

MADDE İPTAL VE ZAM

Lemina sözleşme yaptığında resmi maçların yüzde 60’ına ilk 11 çıkarsa bir yıllık yeni sözleşme devreye girer diye bir madde vardı ancak bu sezon içerisinde iki tarafın da isteğiyle kaldırıldı. Yıllık 2,5 milyon avro olan Lemina bu maddeyi kaldırtıp ücretine zam istedi ve o da yapıldı. Sezon sonu mukavelesi bitecek joker oyuncu konusunda kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Yeni yönetim de ona göre karar alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta süre alan Mario Lemina, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

