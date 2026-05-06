Bakan Göktaş, Bosch’un reklamının nüfus odaklı, anneliği sorgulatan, insanı hedef alan kasıtlı bir iletişim stratejisinin ürünü olduğunu söyledi.

Emrah Özcan / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada gündem olan Bosch Türkiye’nin 2026 Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında konuştu.

Bakan Göktaş'tan Bosch'a tepki: Köpekli Anneler Günü reklamında kasıt var

Kabine toplantısı sonrası gazetemize konuşan Bakan Göktaş, reklam filminden şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Avrupa’da aynı reklamı çocukla yapıyorsun burada farklı yapıyorsun. Ortada kasıtlı bir iletişim stratejisi, ikircikli bir durum var. Nüfus odaklı, anneliği sorgulatan ve insanı hedef alan bir yaklaşım” dedi.

"ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNE TAMAMEN ZIT"

Göktaş, “Bu kadar hassas bir dönemde ülkemizin kendi sosyolojisini, Anadolu medeniyetini tanımamaktır bu. Ülkemizin değerlerine tamamen zıt olan bir reklamla anneliği dayatacaksın… Bu herhangi bir günde yapılsa sorun değil ama Anneler Günü ile bağdaştırılmasını doğru bulmuyorum. Yanlış bir iletişim stratejisi. Anneliği bu kadar basite mi indirgeteceğiz? Elektrik süpürgesi, ev aletleri vs. her zaman kadının üzerinden bunun reklamını yapıyorsun. Kadınları tam bir tüketim malzemesi olarak görüyorsun. Ama aile dediğimizde siz kadınları eve kapatıyorsunuz diyenler nedense kadınları ev aletleri üzerine indirgeyenlere bir şey demiyor. Bu doğru bir yaklaşım mı sizce? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bakış açıları hoş değil. Tam da aile ve nüfus 10 yılını açıkladığımız günün ertesi böyle bir şey yapılması kasıtlı olma ihtimalini artırıyor. Hiçbir şekilde izah edilebilir bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.

"VAN’DA ÇOK ACI BİR OLAY YAŞANDI"

“Bu ve başıboş sokak köpekleri sorunu gibi benzeri problemlerde insanı önceleyen politikaları destekleyenleri hayvan düşmanı gibi lanse edenler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Göktaş, “Van’da birkaç gün öncesinde çok acı bir olay oldu. Zaman zaman maalesef bu tarz olaylar yaşanıyor. Burada insan söz konusu. Bunun hayvan karşıtlığı ile bir ilgisi yok. Burada ne hayvan karşıtlığı var ne hayvan sevgisini sorguladığımız var. Ama böyle hassas bir süreçte kamuoyunun bu kadar hassas olduğu dönemde bunu yapmak ayrı bir soru işareti” şeklinde cevap verdi.



