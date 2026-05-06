Savunma sanayii, SAHA EXPO 2026’da âdeta gövde gösterisi yapıyor. Fuarda yerli silah ve sistemler ilk defa görücüye çıkarken, 200 alım heyeti ile gerçekleştirilecek görüşmelerde en az 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapılması bekleniyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2026, kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstanbul Fuar Merkezinde 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar 120’den fazla ülkeden 1.700’ü aşkın katılımcıyı ağırlıyor. 200’ün üzerinde ticari alım heyetine ev sahipliği yapan fuarda 164 imza töreni düzenlenecek. SAHA 2024’te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün yeni anlaşmalarla birlikte SAHA 2026’da en az 8 milyar dolara çıkarılması bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar savunma sanayi ihracatının her yıl daha da yukarı taşıdıklarını belirterek, “2026 hedefimiz olan 13 milyar dolarlık ihracat, Türk mühendisliğinin dünyaya vurduğu mühürlerden biri olacak” dedi.

SAHA'dan 8 milyar dolar gelecek! 120 ülkeden 1700 katılımcı

YÜZDE 80 YERLİLİK ORANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ihracatının geçtiğimiz yıl 10 milyar dolar barajını aşarak Türkiye’yi dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı hâline getirdiğini söyledi. Türkiye’nin savunma tedarikinde yerli ürünlerin payının son 23 yılda yüzde 20’lerden yüzde 80’lerin üzerine çıktığını vurgulayan Kacır, bugün dünyada satılan her üç askerî insansız hava aracından ikisinin Türk firmaları tarafından üretildiğine dikkat çekti. Kacır, Türkiye’nin aynı zamanda kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biri olduğunun altını çizdi.

AVRUPA’YA MESAJ

Bakan Kacır, Avrupa ülkelerine de önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin dışarıda tutulduğu herhangi bir programın, Avrupa’yı telafisi güç stratejik kayıplarla baş başa bırakacağına vurgu yapan Kacır, “Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine eşsiz katkılar sunabileceği gerçeğini görmezden gelmek isteyenler, Türkiye’nin yükselişini yavaşlatamaz fakat Avrupa’nın zafiyet yaşamasına neden olurlar. Avrupa’daki karar vericiler, miyop yaklaşımlara teslim olmadan, vizyoner bir perspektifle Türkiye ile çok daha sıkı bir iş birliğine bir an evvel yönelmelidir. NATO standartlarında üretim altyapımız; Türk savunma sanayii ürünlerinin müttefik ülkelerin platformlarına hızla entegre edilebilmesine imkân tanıyor” ifadelerini kullandı.

6 BİN KM MENZİLLİ KITALAR ARASI HİPERSONİK FÜZE: YILDIRIMHAN

Türkiye’nin 6.000 km menzile sahip ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi ‘Yıldırımhan’ SAHA’da sergilendi. MSB ARGE tarafından tanıtılan bu sistem, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğini taşıyor. Türkiye merkez alındığında bu menzil Avrupa’nın tamamını, Orta Doğu’yu, Kuzey Afrika’yı ve Rusya’nın büyük bir bölümünü kapsıyor. Aynı zamanda Orta Asya’nın tamamı, Hindistan alt kıtası ve Çin’in batı bölgeleri de bu çemberin içinde kalıyor.

Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre füzenin hızının Mach 9 ile terminal safhada Mach 25 arasında olduğu belirtiliyor. Sıvı Nitrogen Tetroxide (N2O4) yakıt tipi kullanılan füzenin itki sisteminde ise 4 adet roket itki motoru bulunuyor. Bu seviyeler, sistemin hipersonik sınıfa girdiğini gösteriyor. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Yıldırımhan’ın Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıdığını belirterek “Yıldırımhan’ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız” dedi.

YERLİ SİLAHLAR KÜRESEL VİTRİNE ÇIKTI

SAHA EXPO 2026’da Aselsan’dan Roketsan’a, Baykar’dan STM’ye kadar savunma devleri geleceğin savaş konseptlerini sergiliyor.

● Fuarın en dikkat çekici yeniliklerinden biri Baykar tarafından geliştirilen ve 1.000 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çeken MIZRAK oldu. Yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle hedef seçimi yapabilen bu sistemin yanı sıra, K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmatları da ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

● ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle hayata geçirilen ve kamuoyunda “lazer silahı” olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, güncellenmiş kabiliyetleriyle fuarda yer aldı.

● ASELSAN, Mavi Vatan’ın yeni vurucu güçleri olan Türkiye’nin ilk Kamikaze Otonom Su Altı Aracı (OSA) KILIÇ ile TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracını (İDA) vitrine çıkardı. Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN da sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkat çekiyor.

● TÜBİTAK, 16’sı dünyada ilk defa sergilenen onlarca kritik sistemle fuarın odak noktası oldu. BİLGEM, SPPOD ve KALE gibi toplam 39 siber güvenlik ürünüyle dijital vatan savunmasında çıtayı yukarı taşıdı.

● MAM, millî muharip uçak KAAN için hayati önem taşıyan “Patlama Önleme” ve “Hayat Destek” sistemlerini ilk defa tanıttı.

● TÜBİTAK SAGE, SİPER, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN ve KUZGUN mühimmat ailelerini tam kadro sergiliyor.

● Uzay Pavilyonu’nda ise İMECE ve Türksat 6A maketleri, Ay Görev Aracı ve hassas zaman ölçümü yapan optik saat prototipleriyle Türkiye’nin gökyüzündeki egemenlik iddiası somutlaştırılıyor.

● Fuarda insansız deniz araçları (İDA) ise Ataköy Marina’da sergileniyor.

