Türkiye'nin kıtalararası ilk balistik füzesi Yıldırımhan, SAHA 2026 fuarında görücüye çıktı. 6000 kilometre menzile sahip olan Yıldırımhan'ın Mach 25 hızına ulaştığı belirtildi. Savunma sanayi envanterine sürpriz bir giriş yapan balistik füze Yıldırımhan'ın teknik özellikleri dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi, SAHA 2026 fuarında “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füzesini tanıttı; bu tanıtım, ülkenin en gelişmiş uzun menzilli füze sistemlerinden birinin kamuoyuna ilk kez sunulması anlamına geliyor.

Sistem, Türk savunma şirketleri ve kamu kurumlarının yeni geliştirilen platform ve teknolojilerini sergilediği İstanbul'daki SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı.

Bu tanıtım, Türkiye'nin insansız sistemler, füze teknolojileri, hava savunma, havacılık ve uzay ile ilgili platformlar dahil olmak üzere savunma sanayi kapasitesini genişletmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026, Türkiye ve yurt dışından savunma ve havacılık firmalarını, tedarik yetkililerini, askeri heyetleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Menzili 6000 kilometre! Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, SAHA'da vitrine çıktı

YILDIRIMHAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Füze, Mach 25 hıza ulaşabiliyor ve menzilinin 6.000 kilometre (3.728 mil) olduğu bildiriliyor.

Yıldırımhan, yakıt olarak sıvı azot tetroksit kullanıyor ve dört roket itiş motoruyla çalışıyor.

Teknik özellikler:

Menzili 6 bin km.

Ses hızının 9 ila 25 katına ulaşabiliyor.

Yakıt tipi: Sıvı nitrojen tetraoksit.

4 roket motoruna sahip.

Menzili 6000 kilometre! Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, SAHA'da vitrine çıktı

TASARIMI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Füzenin gövde tasarımında yer alan detaylar da dikkat çekiyor.

Beyaz gövde üzerine altın sarısı harflerle ismi yazılan füzenin bir tarafında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alırken, burun kısmına doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası nakşedildi.

Menzili 6000 kilometre! Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, SAHA'da vitrine çıktı

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Yıldırımhan'ın tanıtımına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şu açıklamalarda bulundu:

Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var. Bunları büyük bir gururla sizlere sergileyeceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası