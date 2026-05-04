Galatasaray’ın Samsun’da şok bir sonuç almasının sebepleri... Takım şampiyon olmuş gibi havaya erken girdi, konsantrasyon kaybı yaşandı, yönetim seçim telaşındaydı, prim ödemelerinin yarısı yapılmasına rağmen sonuç hüsran oldu. Planlar da yattı. Sarı kırmızılılarda sezon sonunda kadro operasyonu olacak. Özbek yönetimi göreve devam etmesi durumunda Okan Buruk’un raporuna göre kadroyu revize etme düşüncesinde.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan bu sezon bunu çok yaşadı. Neydi yaşananlar? Zaferler sonrası gelen hüsranlar... Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerekse ligde lider Galatasaray hiç olmadığı kadar konsantrasyon kaybı gördü. İşte bunlara son örnek de Samsunspor deplasmanında olanlar. Cimbom ne umdu ne buldu? Fenerbahçe derbisinin ardından hava şampiyonluk havasıydı. Takım şampiyon olmuş modundaydı. Yönetim, oyuncuların istediği 5 milyon avroluk prime tamam dedi ve yarısını ödedi. Oyuncular ‘iş bitti’ gözüyle bakarken Okan Buruk öyle düşünmemesine rağmen rehaveti önleyemedi.

Samsunspor-Galatasaray

YENİDEN HAZIRLIK...

Buruk iki günlük izin talebini bir gün ile sınırlandırırken “Daha biten bir şey yok. Samsun’u yenin üç gün izin vereyim” demişti. Yönetim seçim telaşından takımla yeterince ilgilenemedi. Hatta şampiyonluk planları bile yapılmıştı. Samsun dönüşü Florya’ya veda niteliğinde kutlamalar olacak, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapılıp kupanın Antalyaspor maçında stada getirilmesi istenecekti. Ancak tüm planlar 4-1’lik yenilgiyle suya düştü. Şimdi yeniden bir hazırlık ve konsantrasyon süreci olacak ve şampiyonluk kutlaması için ekstra bir gün ayarlanacak.

DOYMUŞLUĞA KARŞI DEĞİŞİM YOLDA

Sarı kırmızılılarda sezon sonunda kadro operasyonu olacak. Sebebi de bazı oyuncuların başarıya doymuş olması. Dursun Özbek yönetimi göreve devam etmesi durumunda Okan Buruk’un raporuna göre kadroyu revize etme düşüncesinde. Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve iyi bir teklif gelmesi durumunda Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin satılması düşünülüyor. Kiralık Boey ile devam edilmesi düşünülmüyor. Lemina ise joker özelliğinden dolayı takımda tutulacak gibi görünüyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Mauro İcardi ile ise yola devam edilmeyecek.

ÇAKIRSIZ OLMUYOR

Aslan’da bu sezon test edilen ve net şekilde görülen bir durum var. Uğurcan Çakır kalede olmadığında Galatasaray sıkıntı çekiyor. Trabzon’dan alınan Çakır’ın olmadığı Süper Kupa maçında F.Bahçe’ye kaybeden sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda da Günay’ın kaleyi koruduğu G.Birliği mücadelesinden yenilgiyle ayrıldı ve elendi. Son olarak da Samsun deplasmanında Uğurcan fazlasıyla arandı.

