1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca sürücüsüz araçların kırmızı ışıkta geçme, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis, ilgili şirkete ceza kesecek.

ABD’nin California eyaletinde Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), otonom araçların sayısının hızla artması üzerine getirilen yeni kanuni düzenlemeleri duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca sürücüsüz araçların hareket hâlindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis, doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek.

Ayrıca şirketlerin, polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde cevap vermeleri zorunlu olacak.

Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi hâlinde ise şirkete para cezası kesilecek. Californialı yetkililer, söz konusu düzenlemeleri “ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları” olarak nitelendiriyor. California’nın San Francisco kentindeki elektrik kesintisi sırasında yaşananlar da dâhil, otonom araçların trafi k kurallarını ihlal ettiği çok sayıda olay bulunuyor.

