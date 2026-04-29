Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Büyükçekmece'de CHP'li belediyelerin logosunu taşıyan aralarında otobüs, minibüs ve çöp kamyonun da bulunduğu plakası sökülmüş yüzlerce araca ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada tüm araçların kayıt altında tutulduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de CHP'li belediyelerin logosunu taşıyan aralarında otobüs, minibüs ve çöp kamyonun da bulunduğu plakası sökülmüş yüzlerce araç görüntülenmişti. Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, araçların Aziz İhsan Aktaş'ın kayyım atanan şirketine ait olduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) kaçırıldığını önü sürmüştü.

Araç mezarlığı tartışmasına TMSF'den cevap geldi: Hepsi kayıt altında

Dün manşetimize taşıdığımız araçlarla ilgili TMSF'den açıklama geldi.

Söz konusu araçların, kurumun kayıt ve kontrolü altında bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Araçlar üzerinde detaylı teknik incelemeler yapılmış ve her bir araç için resmi tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan bu yer tespit tutanakları, konkordato süreci kapsamında ilgili mahkemeye sunulmuştur. Muhtelif şirketlere ait iki otoparkta çeşitli marka ve modellerde toplam 834 araç bulunmaktadır. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren TMSF’nin kayyım olarak atanması sonrası her iki otopark içinde güvenlik şirketinden hizmet alınmaya başlanmıştır. 2025 yılı sonunda otoparkta muhafaza edilen araçlarla ilgili motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve zorunlu trafik sigortası maliyetlerinden kaçınmak amacıyla trafikten çekme işlemi yapılmıştır. Araçların değer tespit yapılması için ilgili mahkemelere başvurular yapılmıştır. Vaziyet altına alınmamış araç bulunmamakta olup araçların üzerindeki amblemler daha önce hizmet verilip hizmeti ihale kapsamında sona eren kuruluşlarla ilgilidir."

CAP Genel Başkanı Ahmet Sevim de araçların saklanmış olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sevim "Burası devletin yeri olsa araçlar yediemin otoparkına çekilir ve bir tabela konulur. Araçların park edildiği 10 kilometrelik alanda insan bulunmuyor. İki otopark var. Birisi göz önünde, diğeri ise insanın olmadığı bir yerde. Devlet iki dağın arasına kendi malını niye saklasın?" diyerek iddiasında ısrarcı olduğunu ifade etti.

