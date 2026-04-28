Elektrikli otomobil dünyasında radikal tasarım denemeleri hız kesmeden devam ederken, Polestar 4 bu kez alışılmışın tamamen dışına çıkan bir özellikle gündemde. Araçta klasik anlamda bir arka cam bulunmuyor.

Polestar otomobil üretiminde standart olarak kabul edilen arka camı tamamen kaldırdı ve yerine kamera ve sensörler kullanmaya başladı.

Polestar, arka camı tamamen kaldırarak yerine yüksek çözünürlüklü bir kamera sistemi yerleştiriyor. Bu sistem, görüntüyü doğrudan dijital dikiz aynasına aktararak sürücüye arka görüş sağlıyor.

Polestar 4 tanıtıldı

Bu yaklaşımın arkasındaki en büyük motivasyon ise sadece “farklı görünmek” değil. Arka camın kaldırılmasıyla birlikte aracın aerodinamik yapısı iyileştiriliyor, iç mekânda özellikle arka yolcular için daha geniş bir alan elde ediliyor.

Aynı zamanda bagaj veya yolcuların görüşü engellemesi gibi klasik problemler de ortadan kalkıyor.