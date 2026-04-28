Arka cam yok kamera var: Polestar 4 tanıtıldı
Polestar otomobil üretiminde standart olarak kabul edilen arka camı tamamen kaldırdı ve yerine kamera ve sensörler kullanmaya başladı.
Elektrikli otomobil dünyasında radikal tasarım denemeleri hız kesmeden devam ederken, Polestar 4 bu kez alışılmışın tamamen dışına çıkan bir özellikle gündemde. Araçta klasik anlamda bir arka cam bulunmuyor.
Polestar, arka camı tamamen kaldırarak yerine yüksek çözünürlüklü bir kamera sistemi yerleştiriyor. Bu sistem, görüntüyü doğrudan dijital dikiz aynasına aktararak sürücüye arka görüş sağlıyor.
Bu yaklaşımın arkasındaki en büyük motivasyon ise sadece “farklı görünmek” değil. Arka camın kaldırılmasıyla birlikte aracın aerodinamik yapısı iyileştiriliyor, iç mekânda özellikle arka yolcular için daha geniş bir alan elde ediliyor.
Aynı zamanda bagaj veya yolcuların görüşü engellemesi gibi klasik problemler de ortadan kalkıyor.
Tasarım tarafında ise Polestar 4, SUV coupe formunu daha agresif bir noktaya taşıyor. Daha alçak tavan çizgisi ve kesintisiz arka tasarım sayesinde araç, geleneksel SUV’lardan çok daha sportif bir siluet sunuyor. Bu da modelin doğrudan performans ve tasarım odaklı kullanıcıları hedeflediğini gösteriyor.
GÜVENLİK SORUNLARI TARTIŞMA KONUSU
Ancak bu yenilik beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. En büyük soru işareti, tamamen kameraya dayalı bir arka görüş sisteminin ne kadar güvenilir olduğu. Teoride bu sistemler daha geniş görüş açısı ve gece performansı sunabiliyor. Ancak kamera arızası, gecikme ya da kötü hava koşulları gibi durumlar, sürüş güvenliği açısından soru işaretlerine neden oluyor.
Zaten otomotiv dünyasında kamera destekli dikiz sistemleri yeni değil, ancak bugüne kadar neredeyse tüm üreticiler bu teknolojiyi destekleyici olarak, arka camlarla birlikte kullanmayı tercih etti. Polestar 4 ise bu sistemi ana çözüm haline getirerek radikal bir eşik atlamış durumda.
Markanın dördüncü modeli olan Polestar 4 tek motorlu, arkadan itişli versiyon 272 beygir güç ve yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor.
Çift motorlu versiyon ise ön aksta yer alan ikinci elektrik motoruyla toplam 544 beygir güç üretiyor.
Başlangıç versiyonun fiyatı 56.400 dolar, çift motorlu performans versiyonun fiyatı ise 81.800 dolar olarak açıklandı.