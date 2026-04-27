TCMB’nin son hane halkı anketinde, yatırım tercihleri sorusuna “konut alırım” diyenlerin sayısında hızlı artış yaşandı. Altının gözden düştüğü görüldü. Uzmanlar konut yatırımındaki 2 kritere dikkat çekerek “Değer artışı geriden geliyor, kira getirisi güncel tablo sunuyor. Buna dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor. Son 1 yılda “en çok prim yapan iller” ile “güncel kira getirisi yüksek şehirler” arasında da farklılıklar dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen hane halkı beklenti anketinin nisan sonuçlarında, dikkat çeken değişimler öne çıtı.

Ankette yer alan “yatırım tercihleri” sorusuna “altın alırım” diyenlerin oranı, %55,2’den %48,8’e geriledi. Mart ayında %28,5 olan “gayrimenkul alırım” diyenlerin oranı ise nisanda %33,4’e yükseldi. Böylece hane halkının altından uzaklaşmaya ve gayrimenkule yakınlaşmaya başladığını görüldü.

‘ARA’ YATIRIM ARACI

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, altın fiyatlarındaki değişimlerin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğunu, sarı metalin, genellikle ev sahibi olma yolunda "ara bir yatırım aracı" olarak görüldüğünü ifade ediyor.

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman da, Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların konut alacak birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tutma eğiliminde olduğunu belirtti.

Kira getirisi mi, değer artışı mı? Konut yatırımcısı için en kazançlı iller

ALTIN FİYATI DURUNCA…

Altın fiyatlarındaki ciddi yükselişlerin konut piyasasını canlandırabildiğini ifade eden Dr. Büyükduman, “Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” değerlendirmesinde bulunuyor.

VATANDAŞ NEDEN KÜSTÜ?

Altına ilginin 3 sebepten dolayı azalmış olabileceğini aktaran Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da; ocak ayındaki rekor seviyelerin ardından sert bir düşüşün gerçekleşmesi, ardından savaş ortamında bile fiyatlarda yükseliş yerine gerilemenin yaşanması ve son dönemde hisse senedi gibi alternatif piyasalarda daha yüksek getirinin olması gibi gerekçelerle yatırımcının sarı metalden uzaklaşmaya başladığını ifade etti.

KONUTTA İKİ KRİTER

Konuta artan ilginin yatırım kararına dönüşmesi sürecinde ise iki önemli kriterin öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, bunlardan birinin değer artışı diğerinin ise kira getirisi olduğunu vurguluyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatında son 1 yılda ortalama artış %28,45 olarak gerçekleşirken, bu prim, enflasyonun altında kalarak “reel kayba” işaret etti. Konutta yıllık brüt ortalama kira getirisi ise Mart 2026 itibarıyla %7,50 ve amortisman süresi 13-14 yıl bandında gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Hollandalı girişimci 89 yıl önce o ilimizde petrol aramış! 1939 tarihli belge ortaya çıktı

FİYATI EN ÇOK ARTTAN İLLER

Fiyat artışlarına “büyükşehirler” bazında son 1 yıllık dönemde bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor. En çok değer kazanan ilk 5 ilk şöyle sıralanıyor:

Şehir Ortalama Metrekare Fiyatı Yıllık Değişim Oranı İstanbul 62.204 TL/m2 %40,53 Antalya 52.011 TL/m2 %40,44 Muğla 65.607 TL/m2 %40,20 Ankara 36.561 TL/m2 %39,83 Ordu 35.648 TL/m2 %35,94

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

Mart 2026 döneminde kira getirilerine “büyükşehirler” bazında bakıldığında ise ilk 5 şu şekilde:

Şehir Ortalama Fiyat (TL/m2) Değişim (%) Tekirdağ 29.775 8,38 Ankara 36.561 8,24 Şanlıurfa 22.257 8,00 Sakarya 33.483 7,55 İstanbul 62.204 7,38

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Sadece kira getirisi hedefleyen bir yatırımcı için Tekirdağ ilk sırada öne çıkıyor.

-Değer artışında ise İstanbul, Antalya ve Muğla’nın %40 barajını aştığı görülüyor.

-Hem kira getirisi hem de değer artışı yüksek il olarak ise Ankara dikkat çekiyor.

Uzmanlar, fiyat artışlarının geçmiş 1 yılı yansıttığı ve gelecek 1 yıllık dönem için ölçüt olmadığı uyarısında bulunarak, “Kira getirisi ise daha güncel rakamları yansıtıyor. Bu sebeple yatırımcının bunu da dikkate alması gerekiyor” diye konuşuyor.

