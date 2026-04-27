Altın fiyatlarında son dakika! 27 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.827 TL ve ons fiyatı 4.715 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da belirsizlikler sürerken, altında temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta FED faiz kararı ve jeopolitik gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirterek “Uzun vadeli yatırımcılar için onsta 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta da Orta Doğu’da yılan hikâyesine dönen belirsizliklerle başlıyor. Hafta sonunda ABD ve İran heyetlerinin müzakere için Pakistan’a gitmesi beklenirken, son dakika gelişmeleri ile İslamabad buluşması iptal edildi. Gelinen noktada kırılgan ateşkes devam ediyor ancak kalıcı bir anlaşmaya da varılamadı. Hürmüz Boğazındaki tıkanıklık da sürerken, petrol yüksek seyrini koruyor ve altında temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında kördüğüm! Alınır mı, satılır mı? Uzman isim uyardı

ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ

Geçen hafta 4.709 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı, bu haftaya TSİ 06:30 itibarıyla 4.715 dolardan başlangıç yapıyor. İç piyasada ise 27 Nisan 2026 gram altın fiyatı aynı saatlerde 6.827 TL’den fiyatlanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.851 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.228 TL’den gerçekleşiyor. Altın fiyatlarında cuma kapanışına göre yatay görünüm öne çıkıyor.

PETROLDE YÜKSEK SEYİR

Petrol fiyatları da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler sebebiyle, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 106,5 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Geçen hafta %16’nın üzerinde prim yapan petrol kazanımlarını korurken, Brent fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazındaki abluka takip edilirken, muhtemel bir anlaşma beklentisinin, fiyatlarda daha fazla artışın önüne geçtiği ifade ediliyor.

DİKKATLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta altın fiyatları için ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının kritik olacağını vurgulayan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin de piyasalarda dikkatle izlendiğini hatırlattı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında son 3-4 haftadır 4.830-4.880 dolar bandının önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerde 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” dedi.

GRAM FİYATINDA BEKLENTİLER

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta gram altının da 6.812 TL’den kapanış yaptığını hatırlatarak, “Uzun vadede ana trend yukarı. Gramda da 6.700-6.750 TL kademeli alım için uygun bir bölge. 6.900 TL üzerindeki hacimli kırılmalarda momentum güçlenebilir” yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası