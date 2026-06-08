Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oyla yeni başkan oldu. 9 bin 927 oyla yarışı kaybeden Hakan Safi tarafından "futbol aklı" olarak açıklanan İtalyan efsane Paolo Maldini'nin, seçimden önce ekipten ayrıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin ekibinde yer alan ve yarışın kazanılması halinde "futbol aklı" olacağı belirtilen Paolo Maldini'nin, seçim öncesi verdiği beklenmedik kararın ayrıntıları ortaya çıktı.

"HAKAN SAFİ'NİN EKİBİNDEN AYRILDI"

İtalyan basınında Sportmediaset'in haberine göre; Maldini, Safi'nin Fenerbahçe için planladığı futbol projesinden seçim süreci tamamlanmadan önce çekilme kararı aldı. Haberde, Milan efsanesinin özellikle iletişim stratejisinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Paolo Maldini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Hakan Safi ile bir araya gelmişti.

AGRESİF SÜREÇ, SONUÇLANMAMIŞ TRANSFER AÇIKLALAMLARI...

57 yaşındaki futbol adamının, sürecin çok agresif ilerlemesi ve imajına zarar verebilecek bir iletişim dili kullanılmasından dolayı Safi cephesinden uzaklaştığı öne sürüldü. Henüz sonuçlanmamış transfer görüşmelerinin kamuoyuna erken açıklanması (Luis Suarez, Greenwood vs.) sebebiyle de Maldini'nin rahatsızlık duyduğu belirtildi.

AYAĞA KALKMADI, TARAFTARI SELAMLAMADI

Seçim günüyle ilgili iddialarda ise Maldini'nin, Hakan Safi'nin yanında oturmasına rağmen ayağa kalkarak taraftarı selamlama talebini geri çevirdiği ifade edildi.

İtalyan eski futbolcu, Safi ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

SAHNE DAVETİNİ KABUL ETMEDİ

Seçim öncesi Hakan Safi'nin, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldiği etkinlikte sahneye davet ettiği Paolo Maldini'nin bu isteği kabul etmemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Safi'nin, "Biraz ayağında sorun var. Futbolculuk döneminden kalma bir rahatsızlık olabilir" sözleri akıllarda soru işareti bırakmıştı.

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