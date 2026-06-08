Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna sekiz yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım oturdu. Tarihi oy farkıyla seçimi kazanan Yıldırım'ın dönüşü, Borsa İstanbul'da işlem gören FENER hisselerine de hareketli bir şekilde yansıdı. 'FENER' hisseleri yeni haftaya yüzde 3,32'lik yükselişle başlasa da daha sonra satışlarla negatife döndü.

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 8 yıl sonra takımın 35. başkanı oldu.

TARİHİN EN YÜKSEK OYU AZİZ YILDIRIM'IN

Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Aziz Yıldırım böylece tarihin en yüksek oyunu alarak başkan seçildi. Yıldırım 8 yıl sonra başkan olarak geri döndü.

Kullanılan oy: 27 bin 387

27 bin 387 Geçerli oy sayısı: 27 bin 172

27 bin 172 Geçersiz oy sayısı: 135

135 Boş oy: 80

YILDIRIM'DAN ZAFER KONUŞMASI

Zafer sonrası konuşan Aziz Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir. Hakan Safi bey ve herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Birbirimize sarılacağız, ayrışmak yanlış. Biz içimizde ayrışmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Sözümü şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz, borcumuzu ödeyeceğiz. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz.'' dedi

Aziz Yıldırımın dönüşüyle Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

BAŞKANLIK SEÇİMİNİN BORSAYA YANSIMASI

Fenerbahçe'deki başkanlık değişimi, borsaya da yansıdı. Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe (FENER) hisseleri yeni güne yüzde 3,32'lİk yükselişle başladı. Ancak ilk işlemlerde yükseliş kaydeden FENER hisseleri, daha sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Hisseler, yüzde 1,28 değer kaybederek 3,87 TL'ye gerilerken açılış fiyatı olan 3,94 TL'nin de altına sarktı.

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