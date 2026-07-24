Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Şevval Akalan'ı kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Çağdaş Faktoring, yerli rotasyonunu Şevval Akalan ile güçlendirdi.

"SARI-KIRMIZI AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Şevval Akalan ile sözleşme imzaladı. Dış şut tehdidi, sahadaki çalışkanlığı ve enerjisiyle Akalan’a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı yeni sezonda başarılar diliyor, 'sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ŞEVVAL AKALIN'IN KARİYERİ

Basketbola İstanbul Üniversitesi altyapısında başlayan Şevval Akalan, ilerleyen yıllarda Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde istikrarlı şekilde forma giyerek tecrübe kazandı. ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın takımlarının da formasını giyen Şevval Akalan, özellikle dış atışlardaki etkinliği ve saha içindeki mücadeleci kimliğiyle dikkat çekiyor.

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