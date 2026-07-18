Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Galatasaray MCT Technic, tecrübeli bir isimle anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncu kurucu Nikola Ivanovic'in transfer edildiği belirtilerek, "Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalyan ekibi Germani Brescia'da mücadele etti.

190 cm boyundaki Karadağlı basketbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 12.5 sayı ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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