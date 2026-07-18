İhlas Haber Ajansı
Karadağlı oyuncunun transferi açıklandı: Galatasaray'a hoş geldin
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Özetle DinleKaradağlı oyuncunun transferi açıklandı: Galatasar...
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Spor az önce
Galatasaray MCT Technic, oyuncu kurucu Nikola Ivanovic ile anlaştı.
- Nikola Ivanovic 32 yaşındadır.
- Oyuncu daha önce Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve Germani Brescia'da forma giymiştir.
- Geçtiğimiz sezon ligde 12.5 sayı ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynamıştır.
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Galatasaray MCT Technic, tecrübeli bir isimle anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncu kurucu Nikola Ivanovic'in transfer edildiği belirtilerek, "Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalyan ekibi Germani Brescia'da mücadele etti.
190 cm boyundaki Karadağlı basketbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 12.5 sayı ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynadı.
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