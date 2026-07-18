MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri başladı. İlk beyaz önlüğün sahibinin belli olduğu gecenin ardından ana kadroya giren ilk yarışmacı ve performansıyla öne çıkan isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef ana kadroya ilk kim girdi?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro süreci resmen başladı. Ön eleme aşamalarını geçen yarışmacılar, sezonun ilk beyaz önlüğünü kazanarak ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı.

MASTERCHEF ANA KADRO İLK KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Batuhan Nazikoğlu oldu. Yarışmacılar iki aşamalı değerlendirmede şeflerin istediği tabakları hazırladı. İlk aşamada "biber" temalı tabaklar hazırlanırken, başarılı bulunan isimler ikinci etaba yükseldi.

İkinci aşamada ise yarışmacılardan Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden Ali Nazik hazırlamaları istendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı tadım ve değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağı hazırlayan Batuhan Nazikoğlu, sezonun ilk beyaz önlüğünü kazandı. Böylece MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren ilk isim oldu.

MasterChef ana kadroya ilk kim girdi? İşte ana kadroya giren ilk isim

MASTERCHEF BATUHAN NAZİKOĞLU KİMDİR, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadroya giren ilk yarışmacısı Batuhan Nazikoğlu, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Batuhan Nazikoğlu'nun 32 yaşında. Profesyonel şef olarak çalışan yarışmacı, mutfak alanındaki tecrübesiyle seçmelerin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MasterChef ana kadroya ilk kim girdi? İşte ana kadroya giren ilk isim

İlk turda hazırladığı vanilyalı levrek tabağıyla üç şeften de olumlu değerlendirme alan Batuhan Nazikoğlu, ana kadro seçmelerinde de başarılı performansını sürdürdü.

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