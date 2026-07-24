Katılım bankacılığı sisteminde kullanılan murabaha yöntemi, faizsiz finansman uygulamalarının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Özellikle gerçek ticari işlemlere dayanmayan finansman taleplerinde murabaha uygulamasına ilişkin şartlar ve katılım bankalarının izlediği süreç araştırılıyor. Peki, Sahte işlemler için murabaha olur mu?

Faizsiz finansman modeliyle hizmet veren katılım bankalarında kullanılan murabaha yöntemi, belirli kurallar çerçevesinde uygulanıyor. İşlemin niteliği, alım satım süreci ve bankaların yaptığı kontroller, özellikle gerçek bir ticari işleme dayanmayan, sahte işlemler murabaha olup olmayacağı merak ediliyor.

SAHTE İŞLEMLER İÇİN MURABAHA OLUR MU?

Sahte veya gerçekte gerçekleşmeyen bir alım satım üzerinden murabaha işlemi yapılamaz. Murabaha yalnızca bir finansman belgesi düzenlenmesinden ibaret değildir. İşleme konu malın gerçek olması, ilk satıcıdan alınması ve katılım bankası tarafından müşteriye satılması gerekir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği de murabahada finans kuruluşunun müşterinin istediği ürünü üçüncü bir taraftan satın aldığını ve teslim edilene kadar mala ilişkin riski üstlendiğini belirtiyor. Bu nedenle ortada gerçek bir mal bulunmadan yalnızca fatura kullanılarak yapılan finansman talebi, murabahanın alım satıma dayanan yapısıyla uyuşmaz.

Özellikle akrabalar, eşler, ortaklar veya grup şirketleri arasındaki satışlar ile müşterinin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan ürün talepleri daha ayrıntılı incelenebilir. İşlemin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde bankalar bu talepleri kabul etmez.